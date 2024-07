Marion Cotillard potwierdziła informację o ciąży. Aktorka zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym wyznała, że spodziewa się dziecka. Jego ojcem jest Guillaume Canet - mąż aktorki. Tym samym, gwiazda jednoznacznie zdementowała wszelkie plotki na temat jej rzekomego romansu z Bradem Pittem. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem złożenia przez Angelinę Jolie pozwu rozwodowego, miała być właśnie zdrada Brada Pitta z Marion Cotillard. Polecamy: Kiedy ciąża nie cieszy – depresja ciążowa

Ta informacja natychmiast obiegła świat, wzbudzając ogromne emocje! Ani Brad Pitt, ani Angelina Jolie nie udzielili żadnej wypowiedzi na ten temat. Głos zabrała za to Marion Cotillard, która odcięła się od całej sprawy, życząc aktorskiej parze dużo spokoju. Przeczytajcie jej oświadczenie.

To będzie moja pierwsza i jedyna reakcja odnośnie newsa, który wybuchł 24 godziny temu i do którego zostałam wciągnięta. Nie zwykłam komentować tego typu spraw ani brać ich poważnie, ale ponieważ sytuacja się nakręca i dotyka ludzi, których kocham, muszę przemówić. Po pierwsze wiele lat temu spotkałam mężczyznę mojego życia, ojca naszego dziecka i dziecka, którego oczekujemy. On jest moją miłością, moim najlepszym przyjacielem i jedynym mężczyzną, którego potrzebuję. Po drugie, do wszystkich tych, którzy uważają, że jestem zdruzgotana - mam się dobrze, dziękuję - napisała aktorka. Chciałabym życzyć obojgu - Angelinie i Bradowi, których bardzo szanuję, znalezienia spokoju w tym trudnym czasie - dodała Cotillard.

