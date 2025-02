16 lutego w mediach pojawiły się doniesienia o śmierci Jeza z „Warsaw Shore”. Wkrótce to informacje potwierdziły osoby związane z PR reality show. Pod koniec ubiegłego roku Jeremiasz Szmigiel publicznie mówił o swoich problemach. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował też nagranie ze szpitalnego SOR-u. Śmierć 30-letniego mężczyzny wywołała poruszenie. Sprawą zajęła się prokuratura. Wciąż nie wiadomo, co się tak naprawdę stało. Po ponad tygodniu milczenia głos zabrała partnerka celebryty. Oliwia potwierdziła, że jej ukochany zmagał się z depresją i bardzo cierpiał. Przyznała, że obecne zamieszanie mocno odbija się również na jej zdrowiu psychicznym.

Oliwia Dziatkiewicz zdecydowała się przerwać milczenie po śmierci swojego ukochanego, Jeremiasza Jeza Szmigla, znanego z programu „Warsaw Shore”. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu wyznała, że zmaga się z ogromnym bólem i cierpieniem.

W swoim wpisie Oliwia ujawniła, że znajduje się na silnych lekach oraz korzysta z terapii, aby poradzić sobie z trudnymi emocjami. Podkreśliła, że sytuacja, w której się znalazła, jest dla niej niezwykle trudna i bolesna.

Wiem, że czekacie na mój głos. Jest mi ciężko, jestem na mocnych lekach i terapii. Nikomu nie życzę takiego bólu, jaki teraz przeżywam po stracie ukochanej osoby. W mediach aż szumi, co jest to dla mnie ciężkim widokiem, bo każdy detal mojego życia przypomina mi o nim, lecz chcę wam napisać raz na zawsze i więcej się nie wypowiadać. Jez zmagał się z bardzo ciężką depresją i mocnymi emocjami, z którymi staraliśmy się walczyć. Jeśli macie taką możliwość, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji zawsze jest wyjście i nie dajcie swoim demonom przejąć nad sobą kontroli. Bardzo was proszę, dajcie Jezowi odejść w pokoju, na który zasługuje, a mi stanąć na nogi, choć nie wiem, ile zajmie mi to czasu. Kocham Cię Jez, na zawsze w moim sercu

– napisała na Instagramie.