Choroba Bruce’a Willisa oraz zakończenie jego kariery aktorskiej to wielki cios dla fanów Hollywood. Na początku 2022 roku rodzina gwiazdora poinformowała, że aktor zmaga się z demencją czołowo-skroniową. Jednym z objawów była afazja, która ma wpływ na zapamiętywanie oraz mówienie, co w zawodzie aktora jest kluczowe. Niestety wywoływane przez chorobę zmiany są nieodwracalne. Schorzenia nie da się wyleczyć, co nie daje powodów do optymistycznych myśli. Bruce Willis przestał pokazywać się publicznie i spędza czas z najbliższymi.

Żona Bruce’a Willisa grzmi: „Przestańcie straszyć ludzi”

Po odejściu na emeryturę gwiazdor „Szklanej pułapki” nie udziela wywiadów i nie rozmawia z fanami. Informacje na jego temat przekazuje rodzina. Na początku lutego Bruce Willis pojawił się na 30. urodzinach córki. Przy okazji bliscy aktora pokazali kilka wspólnych kadrów. Legenda Hollywood cały czas może liczyć na wsparcie byłej żony, Demi Moore.

Bruce Willis, Emma Heming-Willis Rex Features/East News

Teraz głos zabrała Emma Heming-Willis. Aktualna żona aktora niedawno przeczytała kolejny artykuł na temat stanu zdrowia ukochanego. Kobieta przyznała, że ma dość tego, w jaki sposób pisze się o jej rodzinie. Zaznaczyła, że Bruce Willis nie jest w tak złej formie, jak twierdzą, niektóre portale. Podkreśliła, że to niełatwy okres, ale gwiazdor może liczyć na wsparcie bliskich, którzy nie zapomnieli o uśmiechu i radości.

Bruce Willis, Emma Heming-Willis AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER

Jest niedzielny poranek, a ja jestem rozsierdzona. Właśnie dałam się złapać na clickbait. Przewijałam strony, zajmując się swoimi sprawami, gdy zobaczyłam nagłówek, który dotyczył mojej rodziny. Mówił o tym, że w moim mężu właściwie nie ma już radości. Oczywiście, jest żal i smutek, te wszystkie rzeczy, ale zaczynasz nowy rozdział i ten rozdział jest wypełniony miłością, więzią, radością i szczęściem. Tam właśnie jesteśmy – napisała na Instagramie.

Żona Bruce’a Willisa zaapelowała do dziennikarzy, by zmienili sposób narracji na temat jej rodziny. Przekazała, że kreowanie tak negatywnej, ponurej, pozbawionej ciepła opowieści o tym, co dzieje się z aktorem, jest niepotrzebne i nie oddaje rzeczywistości.

Bruce Willis, Emma Heming-Willis Admedia, Inc/Sipa USA/East News

Przestańcie straszyć ludzi, że gdy otrzymują diagnozę choroby otępiennej, to już koniec, że powinni się zbierać i odejść. (…) Nagłówki, które malują tak ponury obraz demencji, są dla nich szkodliwe, szczególnie że opiekunowie szukają w tym trudnym czasie wsparcia. (…) Proszę, rozważcie zmianę tej negatywnej narracji – zakończyła.

Pod koniec 2023 roku Bruce Willis i Emma Heming-Willis świętowali 16. rocznicę związku. Żona aktora opublikowała serię romantycznych kadrów. Para poznała się w 2005 roku, kiedy modelka była związana z biznesmenem Brentem Bolthousem. Dwa lata później gwiazdor Hollywood zabrał ją na randkę. Od tego momentu pozostają nierozłączni.

