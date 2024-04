Julia Wieniawa oficjalnie ogłosiła rozstanie z wytwórnią Kayax, z którą do tej pory współpracowała. Wydaje się, że sprawa jest poważna, a aktorka nie chce odpowiadać na pytania i odsyła do swojego pełnomocnika. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec, bo Julia Wieniawa zapowiedziała kolejne oświadczenie. Co tam się wydarzyło?

Julia Wieniawa poinformowała o rozstaniu i wydała oświadczenie

Julia Wieniawa jest jedną z gwiazd, która skupia się nie tylko na swojej karierze aktorskiej, ale od 2015 roku próbuje swoich sił jako piosenkarka. W 2017 roku gwiazda zawarła kontrakt z wytwórnią Kayax i wydała swój pierwszy album "Omamy". To był dopiero początek kariery Julii Wieniawy i szybko zaczęła koncertować, a nawet pojawiała się na kilku prestiżowych koncertach. Teraz współpraca Julii Wieniawy z Kayaxem definitywnie została zakończona.

Kochani, pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam współpracę z wytwórnią KAYAX, tj. spółką Kayax Productions & Publishing sp. z o.o. Nie będę komentowała wysłanego przeze mnie do KAYAX oświadczenia o rozwiązaniu współpracy, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem, Mecenasem Marcinem Marcinkiewiczem. napisała Julia Wieniawa

Okazuje się, że na jednym oświadczeniu się nie skończy i Julia Wieniawa już zapowiedziała kolejne, ale tym razem dotyczące współpracy z wytwórnią.

Odnośnie mojej współpracy z KAYAX wydane zostanie oddzielne oświadczenie. dodała aktorka.

Internauci nie dowierzają, że Julia Wieniawa rozstaje się z wytwórnią i obawiają się o jej dalszą karierę muzyczną.

Powodzenia w dalszej karierze muzycznej Julka. Czekam z niecierpliwością na kolejną twoją płytę

Co z nową płytą?

Po kilku pytaniach od internautów Julia Wieniawa zdecydowała się wyłączyć możliwość komentowania pod tym postem. Sprawa wydaje się poważna.

