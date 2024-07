Marina uwielbia lusksusowe ubrania nawet na co dzień! Gwiazda słynie z tego, że kocha modę i świetnie się nią bawi. Wokalistka umiejętnie miesza styl sportowy i elegancki, co jest jej znakiem rozpoznawczym. Ostatnio na Instagramie Marina pochwaliła się swoją stylizacją, która łącznie kosztuje prawie 10 tysięcy złotych! Składa się na nią bluzka francuskiej marki, ostatnio popularnej wśród blogerek, Vetements, która kosztuje 850 euro, co w przeliczeniu daje blisko 5 tysięcy złotych! Do czarnych, prostych spodni dobrała botki Louis Vuitton, które kosztują prawie 4 tysiące złotych.

Marina w luksusowej stylizacji na co dzień

Marina ma swoje ulubione marki, w których pokazuje się najczęściej. Teraz na tapecie jest u niej marka Vetements, którą pokochały też Sara Boruc, Maffashion i Jessica Mercedes. Firma ta produkuje bardzo oryginalne ubrania w bardziej sportowym i streetwear'owym stylu. Nie da się ukryć, że Marina często przebywając za granicą ma dostęp do luksusowych butików i limitowanych kolekcji niektórych marek. Czasami na zakupy wybiera się z przyjaciółkami: Sarą Boruc i Anną Lewandowską. Wszystkie trzy mają świetny styl!

Podoba Ci się stylizacja Mariny?

Marina w drogiej stylizacji

Bluza Vetements Mariny warta jest blisko 5 tysięcy złotych!