Bohaterką tego seksownego zdjęcia jest Marina Łuczenko! Gwiazda jest wakacjach w Tajlandii i relaksuje się w towarzystwie swojego ukochanego. Artystka zamieszcza na swoim instagramowym profilu migawki z egzotycznego wyjazdu. Jej fotka w bikini rozgrzała fanów do czerwoności!

Marina Łuczenko w bikini

Artystka i jej narzeczony Wojciech Szczęsny postanowili spędzić święta Bożego Narodzenia i sylwestra z dala od Polski i Rzymu, w którym obecnie mieszkają ze względu na zawodowe zobowiązania Szczęsnego. Para już po raz kolejny wybrała się do Tajlandii. Pojawiły się nawet plotki, że właśnie tam planują się pobrać! Czy obecny wypad jest pierwszym etapem ich przygotowań do ślubnej uroczystości? Nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne, miłość Mariny i Szczęsnego kwitnie! Narzeczeni pokazali romantyczny filmik z podróży, a teraz to zdjęcie! Domyślamy się, że autorem zdjęcia Mariny w bikini jest zakochany w niej po uczy Wojciech! Jak wam się podoba wokalistka w wydaniu plażowym? ;)

Marina Łuczenko wypoczywa na plaży w Tajlandii

Marina nawet na wakacjach nie zapomina o modzie

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny zaręczyli się w lipcu 2015 roku

Marina kwitnie w związku z Wojciechem