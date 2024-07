Marina Łuczenko zdradziła, że święta Bożego Narodzenia spędzi w Tajlandii. Na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się filmik, na którym artystka karmi kaczki w tropikalnej scenerii. I nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby nie fakt, że gwiazda i jej ukochany Wojciech Szczęsny wspominali niegdyś o ślubie właśnie w tym kraju! Czyżby planowali pobrać się w nadchodzące święta?!

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny wezmą ślub w Tajlandii?

Atmosfera wokół tej pary jest naprawdę gorąca! Całkiem niedawno internet obiegł filmik Mariny, na którym gwiazda przymierza blond perukę. Jednak to nie fryzura artystki przykuła największa uwagę mediów i fanów, lecz... obrączka na serdecznym placu Mariny! Fani od razu zaczęli dopytywać, czy narzeczeni są już po ślubie. Niestety ani Marina, ani Wojciech Szczęsny nie zabrali głosu w tej sprawie. Teraz na Instagramie Mariny pojawił się filmik z Tajlandii, co wzbudziło kolejne emocje! Jak udało nam się dowiedzieć tuż po zaręczynach pary, Marina i Szczęsny marzą o skromnej, kameralnej uroczystości, z dala od mediów. Na miejsce swojego ślubu wskazywali wówczas właśnie Tajlandię! Od ich zaręczyn minęło pół roku. A święta Bożego Narodzenia to przecież idealny termin na ślub! Czyżby w nowy 2016 rok Marina i Wojciech Szczęsny wkroczyli już jako mąż i żona? A może wypad do Tajlandii to tylko kolejny etap przygotowań do tej ważnej uroczystości? Zapewne wkrótce się przekonamy!

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny zaręczyli się w dniu 26. urodzin artystki

Marina na pewno będzie przepiękną panną młodą!