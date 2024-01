Ostatnie miesiące 2023 roku były dla Justyny Steczkowskiej naprawdę pracowite, więc nic dziwnego, że wraz z początkiem nowego roku gwiazda wyruszyła na zasłużony odpoczynek. Wokalistka wyjechała na zimowy urlop razem ze swoimi najbliższymi - synem Leonem i jego ukochaną Ksenią. Teraz piosenkarka pochwaliła się kadrami z wypoczynku i po raz kolejny zachwyciła fanów. Szczególną uwagę zwrócił strój Justyny Steczkowskiej na siarczysty mróz - gwiazda zdecydowała się bowiem wyjść w samym ręczniku! Zobaczcie sami.

Reklama

Justyna Steczkowska pochwaliła się kadrami z zimowego urlopu

O Justynie Steczkowskiej nie przestaje być głośno, a ostatnio piosenkarka przyciąga jeszcze większą uwagę nie tylko wśród polskich, ale też zagranicznych słuchaczy. Wszystko za sprawą jej nowego utworu "WITCH-ER Tarohoro", z którym wokalistka chce reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö. Piosenka tak bardzo spodobała się fanom konkursu, że wielu z nich wieszczy Justynie Steczkowskiej miejsce w TOP5 konkursu, a nawet... zwycięstwo! Czy ostatecznie to właśnie Justyna Steczkowska będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji? O tym przekonamy się już niedługo, gdy zakończą się wewnętrzne preselekcje i TVP oficjalnie ogłosi naszego reprezentanta.

Tymczasem Justyna Steczkowska ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami i wypoczywa na zimowym urlopie. Gwiazda właśnie pochwaliła się kadrami ze swojego błogiego wypoczynku.

Zobacz także: Syn Justyny Steczkowskiej pojedzie na Eurowizję? Gwiazda komentuje: "Napisał piosenkę"

Justyna Steczkowska Instagram/Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska podczas swojego urlopu nie tylko relaksuje się w SPA, ale oczywiście chętnie korzysta też z zimowych atrakcji. Razem z synem i jego ukochaną wybrała się m.in. na narty.

Zobacz także: Eurowizja 2024: Kto z Polski? Lista chętnych artystów coraz dłuższa. Steczkowska będzie mieć poważną konkurencję

Justyna Steczkowska Instagram/Justyna Steczkowska

Jednak to, co najbardziej przykuło uwagę fanów, to zdjęcia Justyny Steczkowskiej w samym ręczniku na siarczystym mrozie! Gwiazda zrezygnowała nawet z obuwia i w takim stroju zdecydowała się wyjść na zewnątrz. Sami spójrzcie.

Justyna Steczkowska Instagram/Justyna Steczkowska

Reklama

Formy 51-letniej Justynie Steczkowskiej można naprawdę pozazdrościć! Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdy z jej zimowego wypoczynku.

Justyna Steczkowska Instagram/Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska Instagram/Justyna Steczkowska