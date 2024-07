Tę imprezę urodzinową Marina Łuczenko będzie pamiętać do końca życia! Piosenkarka obchodziła je 3 lipca, gdy była z ukochanym Wojtkiem Szczęsnym na wyjeździe w Tajlandii.

Czytaj także: Marina i Szczęsny na wakacjach w Tajlandii.

Ale po powrocie Wojtek urządził ukochanej bajeczną imprezę urodzinową w ich warszawskim mieszkaniu. Jak się dowiedzieliśmy, podczas przyjęcia Wojciech Szczęsny poprosił Marinę o rękę!

Co odpowiedziała mu artystka? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że „tak”!



Szczęśliwym narzeczonym gratulujemy. I czekamy na bajeczny ślub. A znając tę parę możemy się spodziewać, że na pewno taki będzie! Ciekawe, czy na ślub Szczęsnego i Mariny przyjedzie jego tata Maciej z nową żoną, z którą kilka tygodni temu wzięli ślub.

Zobacz także

Czytaj także: Internauci krytykują Szczęsnego za spacer z tygrysem w Tajlandii.



happy bday love ???? @marina_official #friends #bday #love #warsaw #poland @georginatarasiuk @wojciechszczesny1

A photo posted by Marta Luiza Winiczenko (@californiacandy) on

Jul 7, 2015 at 2:56pm PDT