Wczoraj w warszawskim klubie Foksal XVIII odbyła się impreza "Znani Nam Nieznani", podczas której wręczono statuetki gwiazdom biorącym udział w autorskim cyklu wywiadów Michała Misiorka. Przypomnijmy: Wysyp gwiazd na imprezie Znani Nam Nieznani

Okazja była bardzo szczytna, więc nie mogło zabraknąć efektownych kreacji. Nam najbardziej w oczy rzuciły się Marika i Klaudia Halejcio - obie panie zgodnie z trendami zaproponowały sukienki utrzymane w ciepłej, letniej kolorystyce. Piosenkarka i prowadząca "The Voice of Poland" zdecydowała się na zwiewną pomarańczową sukienkę podkreśloną czarnym paskiem w talii. Halejcio zaś postawiła na bardzo elegancką suknię w intensywnym żółtym kolorze, do której dobrała tęczową torebkę.

Marika i Klaudia przyciągały spojrzenia nie tylko fotoreporterów, więc osiągnęły cel - zostały zauważone. Która z nich waszym zdaniem wyglądała lepiej?

