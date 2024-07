Margaret to młoda artystka, która osiąga coraz większe sukcesy nie tylko na scenie polskiej. Ostatnio została doceniona przez Marcina Tyszkę, który przyznał, że po raz pierwszy usłyszał jej piosenkę w Bangkoku. Wyznał również, że gwiazda osiągnęła to, co nie udało się Edycie Górniak przez wiele lat kariery. Zobacz: Ta recenzja może zaboleć Górniak. Tyszka skomentował talent Margaret

Margaret oprócz śpiewania interesuje się również modą, czego wyraz daje na swoim blogu. Zamieszcza tam stylizacje i chwali się zgrabnym ciałem. Na medialne wyjścia zawsze stawia na odważne i oryginalne zestawienia. Ostatnim razem w programie "Świat się kręci" młoda wokalistka pokazała się w kwiecistym kombinezonie marki Adidas, który był bardzo obcisły, dzięki czemu wyeksponował smukłą sylwetkę piosenkarki. Co ciekawe w takim samym stroju widziana była Rita Ora, która jest ambasadorką marki i również słynie z nieprzeciętnego stroju.

Panie postawiły jednak na inne obuwie. Margaret zdecdowała, że szpilki będą lepszym rozwiązaniem, natomiast Ora dopasowała sportowe buty, aby czuć się wygodnie. Która wygląda lepiej?

Rita Ora lansuje kontrowersyjny trend: