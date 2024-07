Margaret miała jedno z najmocniejszych wejść w polskim show-biznesie. Wszyscy doskonale znamy i pamiętamy teledysk do hitu "Thank You Very Much", w którym pokazano nagą imprezę urodzinową. Klip zrobił furorę nie tylko w naszym kraju, ale pisano o nim również za granicą. Od tamtej pory wszyscy zastanawiali się, czy młoda wokalistka będzie w stanie przebić swój głośny debiut.

Jedno jest pewne - Margaret nie zamierza osiadać na laurach. W sieci pojawił się właśnie teledysk do singla "Start a Fire" i mamy wrażenie, że on również odbije się szerokim echem. Widzimy w nim m.in. seks mężczyzny z niepełnosprawną partnerką, mocno sugestywne sceny z udziałem dwóch lesbijek w mocno podeszłym wieku oraz niewidomego chłopca ćwiczącego karate. Na pierwszy plan wysuwa się pozytywne przesłanie - należy walczyć z przeciwnościami losu, a każdy, niezależnie kim jest, zasługuje na szczęście.

Jak wam się podoba nowy klip Margaret? Przebiła "Thank You Very Much"?

