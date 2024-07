"Magiel towarzyski" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się show-biznesem. Karolina Korwin Piotrowska jak zawsze z wnikliwością komentuje aktualne wydarzenia z życia gwiazd. Nie brakuje też interesujących gości. Przypomnijmy: Korwin do Herbuś: Były dwie imprezy dziennie. Edyta odgryzła się

We wczorajszym odcinku Karolina poruszyła m.in. temat ciąży Małgorzaty Kożuchowskiej, chrzcin córki Justyny Steczkowskiej oraz ślubu Angeliny i Brada. Gościem programu była Margaret, która promuje obecnie swój nowy album "Add the blonde". Artystka opowiadała m.in. o swoim stosunku do pieniędzy. Okazało się, że nie ma ona dużych potrzeb, co zaskoczyło nawet Piotrowską:

To też jest dziwna sprawa, bo mój spokój wewnętrzny jest wtedy, jak mogę zapłacić za czynsz. Nie mam większych potrzeb. Mieszkam w kawalerce. Może to zabrzmi jak zwykle, ale nie interesują mnie pieniądze. Jeśli mogę zapłacić za mieszkanie, mam na jedzenie i mogę pomóc mamie, to dla mnie jest luz. - przekonywała piosenkarka

Karolina zauważyła, że w ostatnim czasie aktywność medialna Margaret wzrosła, przez co wygląda na zmęczoną. Okazuje się, że wokalistka najczęściej zmęczona jest podczas wywiadów z dziennikarzami, którzy nie wiedzą kim jest:

Są takie sytuacje, że ktoś przeprowadza ze mną wywiad i nie ma bladego pojęcia kim jestem. Wtedy jestem zmęczona takimi pytaniami, tu chodzi o szacunek - mówiła Margaret

Oglądaliście "Magiel towarzyski"?

