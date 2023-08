Telewizja Polska szokuje nowym reality show. Bohaterkami mają być zakonnice

A to niespodzianka! Netflix ogłosił pierwszy polski reality show pod tytułem "Love Never Lies Polska". Jego prowadzącą została aktorka Maja Bohosiewicz, a premiera już w styczniu 2023 roku. Na czym będzie polegał ten program? Kogo w nim zobaczymy? Poznajcie wszelkie szczegóły konkurencyjnego dla "Hotel Paradise" czy "Love Island" show Netfliksa! "Love Never Lies Polska" na Netflix! Szczegóły programu Randkowe programy reality-show od lat biją rekordy popularności w telewizji. Już niemal każda stacja ma swoją własną produkcję, gdzie uczestnicy szukają miłości bądź o nią walczą. Wystarczy wspomnieć "Rolnik szuka żony" w TVP, "Hotel Paradise" w TVN 7 czy "Love Island" w Polsacie. Teraz czas na reality show giganta wśród serwisów streamingowych. Netflix ogłosił właśnie premierę programu "Love Never Lies Polska" (start już 25 stycznia 2023 roku). Jego prowadzącą została... aktorka Maja Bohosiewicz! Dla gwiazdy to debiut w roli prezenterki. Jak myślicie, jak sobie poradzi? O co chodzi w "Love Never Lies Polska". Netflix w informacji prasowej tak opisuje swój program: Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy Love Never Lies Polska za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera. Na razie Netflix nie przedstawia uczestników programu, z pewnością jednak bliżej premiery poznamy pary, które zgodziły się na taką przygodę. Myślicie, że "Love Never Lies Polska" przebije popularnością "Hotel Paradise"? Zobacz także: "Hotel Paradise": Znamy szczegóły 7. edycji!...