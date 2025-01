Paweł Wawrzecki to znany polski aktor, któremu największy rozgłos przyniosły role w: "Złotopolskich", "Daleko od noszy" czy "Kowalscy kontra Kowalscy". Od lat pozostaje bardzo aktywny zawodowo i jednocześnie przyzwyczaił swoich fanów do tego, że niezwykle rzadko gości na salonach. Nieczęsto również zdarza mu się opowiadać o życiu osobistym, choć teraz otworzył się w nowym wywiadzie. Wspomniał o córce, którą opiekuje się sam.

Córka Pawła Wawrzeckiego, znanego i cenionego aktora, obchodzi w tym roku 43. urodziny. Ania jest owocem związku aktora z jego zmarłą żoną Barbarą Winiarską. Od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe, a Wawrzecki wielokrotnie w wywiadach podkreślał, jak ważną rolę odgrywa w jego życiu. Niestety, aktor obecnie samotnie się nią opiekuje. Okazało się nawet, że pod koniec 2024 roku dotknęła go żałoba. W najnowszym wywiadzie dla "Złotej Sceny" wyznał:

Niepełnosprawność córki to wyzwanie, które wymaga od Pawła Wawrzeckiego nie tylko siły, ale i ogromnego zaangażowania. Aktor zawsze unikał szczegółowego omawiania problemów zdrowotnych córki, koncentrując się na jej potrzebach i wsparciu. Bycie ojcem w takiej sytuacji to dla niego nie tylko obowiązek, ale również wielkie źródło miłości i motywacji. Przez lata nauczył się znajdować równowagę między karierą zawodową a życiem rodzinnym, a córka niezmiennie pozostaje jego priorytetem.

Aktor dba o jej potrzeby i troszczy się o jej komfort na każdym etapie życia. W najnowszym wywiadzie wyznał, że w życiu codziennym Ania ma wiele zainteresowań, jednak od pewnego czasu jest z jej samopoczuciem nieco gorzej.