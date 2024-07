1 z 6

Margaret pojawiła się na konferencji marki Semilac w butach z sieciówki!

To, że wokalistka jest kolorowym ptakiem polskiej sceny wiemy chyba wszyscy. Gwiazda za każdym razem szokuje i zaskakuje swoją stylizacją. Trzeba przyznać, że w polskim show-biznesie tylko ona potrafi włożyć na siebie coś, co inni prawdopodobnie by skrytykowali.

Margaret świetnie łączy też sieciówki z lukusoswymi rzeczami czy ubraniami z lumpkesów. Czasami projektuje też sama. Ostatnio jednak naszą uwagę przyciągnęły buty z sieciówki na tzw. kaczuszce. To będzie hit tej wiosny! Margaret swoje zakupiła w H&M za 99.90 zł!

Podobają Wam się?

