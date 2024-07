Margaret rozstała się z chłopakiem. Artystka i jej partner podjęli decyzję o zakończeniu związku. Gwiazda od dwóch lat związana była z producentem telewizyjnym, odpowiedzialnym m.in. za "The Voice of Poland" - poinformował "Fakt". Margaret przechodzi trudne chwile. Najpierw przegrana w eliminacjach do Eurowizji, a teraz również rozterki w życiu prywatnym. Dlaczego ten związek nie przetrwał próby czasu? Powód jest bardzo prozaiczny...

Zarówno piosenkarka, jak i jej partner są osobami bardzo zapracowanymi. Oboje zobowiązani są licznymi kontraktami, a ich obowiązki zawodowe są niezwykle czasochłonne. Okazało się, że nadmiar pracy mógł przyczynić się do rozpadu ich związku. Grafiki zakochanych trudno było ze sobą pogodzić. Ostateczna decyzja o rozstaniu miała zostać podjęta przez Margaret, która była zmęczona częstymi kłótniami z partnerem.

Margaret poczuła, że powinna zakończyć ten związek. Wszystko przez pracę. Ona dużo koncertuje, ciągle jej nie ma w domu. (...) On z kolei pracuje przy programach, które się nagrywa od rana do nocy. Ciągle się więc mijali - napisał tabloid, powołując się na swoje źródło.

Myślicie, że artystka szybko znajdzie nową miłość?

