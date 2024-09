Gabi Drzewiecka po dziesięciu latach związku rozstała się z partnerem. Dziennikarka i właściciel agencji managerskiej zabrali głos w tej sprawie. Jeszcze niedawno publikowali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, a teraz Pudelek donosi, że ich związek jest już przeszłością. Jak teraz układają się ich relacje zawodowe? Już wszystko jasne!

Gabi Drzewiecka rozstała się z partnerem

Gabi Drzewiecka ogromną popularność zdobyła, przeprowadzając wywiady z gwiazdami największego formatu dla "Dzień Dobry TVN", Dziennikarka prowadziła też tegoroczny Top of the Top Sopot Festival, a wcześniej dała się poznać jako prowadząca nową edycję "Big Brothera". Słuchacze Chili Zet pamiętają też jej autorską audycję "Gabinet Dźwięku". Prezenterka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a nawet prowadzi podcast z Agnieszką Woźniak-Starak. O jej życiu prywatnym niewiele wiadomo. Jeszcze do niedawna Gabi Drzewiecka publikowała wspólne zdjęcia z Łukaszem Riedlem i nie ukrywali, że są zakochani. Teraz Pudelek informuje, że to już koniec dziesięcioletniej relacji tej pary, która poznała się właśnie dzięki "Dzień dobry TVN". Serwis donosi, że Gabi Drzewiecka i właściciel agencji managerskiej rozstali się jakiś czas temu, ale nadal razem pracują, co potwierdziła sama dziennikarka:

Są to sprawy prywatne pomiędzy mną a Łukaszem. Mogę tylko powiedzieć, że mamy świetne relacje i nadal współpracuję z agencją managerską, którą prowadzi Łukasz wraz z moją przyjaciółką powiedziała dyplomatycznie Gabi Drzewiecka dla Pudelka

Okazuje się, że głos w sprawie rozstania zabrał też Łukasza Riedel i również nie zaprzeczył rozstaniu, ale podkreślił, że ich relacje są dobre i nadal mają ze sobą kontakt ze względów zawodowych. Wygląda na to, że para rozstała się w zgodzie, co w show-biznesie ostatnio jest rzadkością:

To są sprawy prywatne między mną a Gabi. Nadal współpracujemy zawodowo, a nasze relacje są bardzo dobre powiedział Łukasz Riedel dla Pudelka

Ostatnie wspólne zdjęcie pary pojawiło się na Instagramie Gabi Drzewieckiej 14 lutego 2022 roku. Wtedy para wyznała sobie miłość. Spodziewaliście się tego rozstania?