Margaret w bardzo młodym wieku została jedną z najpopularniejszych gwiazd muzycznych w Polsce. Ma mnóstwo fanów, jej piosenki stają się europejskimi hitami, a teledyski biją rekordy wyświetleń. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że ze sławą radzi sobie znakomicie, ale zdarza jej się chodzić do psychologa.

Okazuje się, że w rodzinnym mieście piosenkarki, Ińsku, nikt nie traktuje jej jak gwiazdy. Dlatego też, kiedy odwiedza rodziców, w ogóle nie wychodzi z domu. Nie utrzymuje też kontaktów z rówieśnikami:

Gdy już tam jestem, raczej nie wychodzę z domu. To małe miasto. Dlatego nie wracam do mojej rodzinnej miejscowości, tylko po prostu do domu, do rodziców. Bliższe, ważniejsze relacje nawiązałam z ludźmi, kiedy przeprowadziłam się do Szczecina, a później w Warszawie. - przekonuje w rozmowie ze Skarbem