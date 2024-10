Córka Izabeli Macudzińskiej powoli wkracza do show-biznesu. Kilka miesięcy temu zdecydowała się na rozwijanie swojej kariery jako influencerka. Dołączyła do grupy Teenz, jednocześnie wyprowadzając się z domu aż do Warszawy. Rodzice mocno trzymają za nią kciuki, a wczoraj mieli okazję zobaczyć ją na antenie Polsatu.

Reklama

Eliza Macudzińska w "Tańcu z Gwiazdami"

W tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami" widzowie zaskoczeni są nie tylko składem uczestników ale również znanymi gośćmi, którzy zasiadają na publiczności. Podczas odcinków gościli m. in. Andziaks i Luka, Doda czy popularni twórcy z grupy Genzie, którzy w krótkim czasie stali się idolami tysięcy nastolatków. Podczas czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" widzowie wypatrzyli także grupę Teenz, do której należy m. in. Eliza Macudzińska, córka Izabeli Macudzińskiej z "Diabelnie Boskich" i "Królowych życia".

Izabela Macudzińska nie ukrywała radości, że widzi córkę na antenie Polsatu w studiu najpopularniejszego programu tanecznego w Polsce:

Są i oni - pisała poekscytowana.

"Słodzinka" - pisała o córce Izabela.

Instagram @justuniquebyisabel

Eliza Macudzińska wraz ze swoim chłopakiem Gawronkiem, Santią oraz Gracjanem pojawili się w studiu "Tańca z Gwiazdami" by dopingować Julię Żugaj, która walczy o Kryszałową Kulę. Grupa Teenz zyskuje w sieci coraz większą popularność, kto wie, może niedługo 16-letnia Elizka będzie popularniejsza niż jej mama.

Zobacz także

Instagram @macudzinska_b

Niedawno Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak poruszyli temat córki w programie "Mówię Wam", którego byli gośćmi. O karierze córki w internecie mówili ze spokojem:

Jakby nie było ona, mając 8 lat już weszła w tę karierę, telewizję, dorastała na oczach widzów. Ona do tego była przyzwyczajona ale chciała robić swoją karierę. Jesteśmy rodzicami, którzy bardziej wspierają niż zakazują, więc jeśli to było jej marzeniem i chciała to robić to czemu nie.

Eliza Macudzińska wyprowadziła się z rodzinnego domu już kilka miesięcy temu. Zamieszkała wraz z grupą Teenz w jednym domu w Warszawie, gdzie tworzą projekt. Młodzi twórcy nie mieszkają jednak sami, mają opiekunów, co daje Izabeli Macudzińskiej i Patrykowi Borowiakowi pewność, że ich córka jest bezpieczna i zaopiekowana:

To nie to, że ona tam sama jest i nagrywają, tylko są pod opieką. Nie mieszka sama, są osoby dorosłe. Ma chłopaka, który właśnie ją tam ściągnął

Kto wie, może w przyszłości w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy Elizę Macudzińską już nie na publiczności ale jako uczestniczkę. Nie jest tajemnicą, że taniec był jej wielką pasją zanim została influencerką.

Internauci zastanawiają się, kogo jeszcze produkcja "Tańca z Gwiazdami" mogłaby ściągnąć do programu. Ostatnie edycje pokazały, że Polsat otwarty jest również na współpracę z influencerami, czego najlepszym przykładem jest udział Julii Żugaj czy Angeliki Muchy znanej jako LillteMooonster96. Kilka miesięcy temu również Wersow nie ukrywała, że otrzymała zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami". Zrezygnowała jednak z propozycji, tłumacząc, że odkąd została mamą nie mogłaby sobie pozwolić na tak intensywne poświęcenie się projektowi.

Reklama

Zobacz także: "Czego ty wyjesz". Izabela Macudzińska zanosi się płaczem. Chodzi o córkę