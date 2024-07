1 z 19

Marcin Tyszka tuż po indyjskich nagraniach do "Top Model 3" nie wrócił do Polski. Fotograf do Azji zaprosił swoich rodziców, z którymi z Bombaju udał się na krótki urlop do Bangkoku. W ten sposób cała rodzina mogła spędzić Wielkanoc w egzotycznym zakątku świata.

Marcin wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że jest bardzo zżyty z rodzicami i uwielbia sprawiać im przyjemność wspólnymi wyjazdami. Podróż do Tajlandii z pewnością rodzinie Tyszków się udała. Fotograf na Facebooku zamieścił dość obszerną fotorelację z wakacji.

Juror "Top Model" m. in. zwiedzał miasto, podziwiał piękne widoki podczas spływu rzeką, a także udał się na przedstawienie słynnego Kabaretu Calypso, w którym występują transwestyci i transseksualiści. Jak się okazało Marcin po zwiedzeniu Bangkoku udał się z rodzicami do Hongkongu.

Przypomnijmy, że święta w Azji postanowił spędzić także inny juror programu. Dawid Woliński wypoczywał w tym czasie w luksusowym resorcie Ban Lamai. Zobacz: W Polsce zima, a Woliński kusi w tropikach mokrą klatą