Katarzyna Skrzynecka ma za sobą kolejną udaną premierę! Wczoraj, w warszawskim teatrze Capitol, odbyła się oficjalna premiera nowej sztuki komediowej "Prezent urodzinowy", w którym aktorka gra jedną z głównych ról. Tego wieczoru jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" mogła liczyć na wsparcie najbliższych - m.in. męża i córki! Ale pojawił się ktoś jeszcze. Zobaczcie!

Katarzyna Skrzynecka z mężem i córkami w teatrze

Warszawska premiera w Teatrze Capitol przyciągnęła plejadę gwiazd, ale największą uwagę przyciągała oczywiście Katarzyna Skrzynecka, która w premierowej sztuce "Prezent urodzinowy" wypadła po prostu doskonale (byliśmy, widzieliśmy, polecamy!). W tak ważnych uroczystościach gwiazdę zawsze wspierają najbliżsi - w jej przypadku to mąż, Marcin Łopucki, córka Alikia (w listopadzie dziewczyna kończy już 11 lat) oraz Paula Łopucka, 26-letnia córka Marcina z poprzedniego związku. Kiedy Skrzynecka szykowała się do wejścia na scenę, Łopucki z dumą pozował do zdjęć ze swoimi dziewczynami! Paula i Alikia coraz lepiej czują się na ściance w błysku fleszy - w końcu nie był to ich pierwszy raz!

Już po premierze, wywiadach i uroczystym torcie, do męża i dziewczyn dołączyła gwiazda wieczoru, czyli Katarzyna Skrzynecka. Aktorka ma doskonały kontakt z Paulą, bez problemu więc nazywa ją "córką", a Paula Kasię "mamą". Cała czwórka uwielbia spędzać ze sobą czas, także podczas wspólnych wyjazdów.

Spektakl „Prezent urodzinowy” z Katarzyną Skrzynecką można oglądać w Teatrze Capitol, ale aktorka nie była jedyną gwiazdą uroczystej premiery.

Jedną z głównych męskich ról zagrał Rafał Cieszyński, zaś na premierze wspierała go piękna żona, Alżbeta Lenska. Wyglądali zjawiskowo!

Swoich kolegów po fachu wśród publiczności wspierała za to Patricia Kazadi, która po długiej przerwie wraca do show-biznesu. Jak Wam się podoba stylizacja aktorki? Wybierzecie się na ten spektakl?