Katarzyna Skrzynecka już od kilku dobrych lat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, co pozwala jej pozostać w stałym kontakcie z fanami. Nic więc dziwnego, że stara się dzielić tam nie tylko kadrami i ciekawostkami z zawodowego życia, ale także prywatnego. Aktorka nie przepuszcza żadnej okazji, by podzielić się ważną dla niej informacją i tym razem nie jest inaczej.

Katarzyna Skrzynecka dzieli się swoim szczęściem

O Katarzynie Skrzyneckiej kolorowa prasa rozpisuje się regularnie. Szczególnie głośno było o niej w ostatnim czasie, gdy okazało się, że została nagle zwolniona z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Taki obrót spraw wywołał na tyle duże poruszenie, że nawet Piotr Gąsowski postanowił w imię solidarności rozstać się z show.

Jakież było wszystkich zaskoczenie, gdy niedawno wyszło na jaw, że aktorka jednak powróci do formatu, ale w zupełnie innej roli! W rozmowie z nami Katarzyna Skrzynecka opowiedziała o powrocie do "TTBZ" w roli uczestniczki. Już niebawem zatem będziemy mogli po raz kolejny obserwować, jak ta zmienia się w światowych wokalistów i wokalistki. Warto jednak wspomnieć, że nie tylko tam będzie można oglądać Kasię Skrzynecką, bowiem ostatnio w kinach miała miejsce premiera kolejnej część filmu z jej udziałem, czyli "Kogel Mogel 5".

Teraz aktorka podzieliła się wspaniałą informacją, że od momentu premiery film obejrzało już przeszło 200 tysięcy widzów! Bez dwóch zdań jest to powód do świętowania, ponieważ, gdy zapowiedziano kontynuację serii, w opinii publicznej zapanowało niemałe poruszenie. Spora część fanów kultowego "Kogla Mogla" była bowiem przeciwna tworzeniu nowych części, tłumacząc, że pierwsze dwie to absolutny klasyk, a nowo powstałe obrazy mocno od nich odstają.

Wygląda jednak na to, że ostatecznie widzom udało się przekonać do najnowszej części, co pokazują choćby komentarze pod postem Katarzyny Skrzyneckiej. Fani cieszą się wraz z nią.

Wybieram się, a dzisiaj obejrzałam 3 i 4... I znowu się uśmiałam. Pani i pani Stalińska wymiatacie po prostu

Dziś byliśmy w kinie. Komedia super. Rewelacyjnie się Pani wcieliła w rolę Marlenki

Super ta komedia

Byłam, widziałam. Jak zawsze Pani Kasia wymiata aktorsko. Talent + wdzięk

Katarzyna Skrzynecka z rodziną Instagram@marcinlopucki