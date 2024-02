Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było jednym z największych zaskoczeń 2022 roku. Podobno para rozwiodła się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak ogłosiła, że nie jest już razem. Początkowo była prowadząca „Pytanie na śniadanie” i choreograf mieli milczeć na temat rozpadu związku, jednak z czasem tancerz zaczął mówić o niewierności. Obecnie relacje byłych małżonków ograniczają się jedynie do spraw związanych z opieką nad dziećmi. Gwiazdy układają sobie życie z innymi partnerami. Katarzyna Cichopek zaręczyła się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel spotyka się z pewną Dominiką. Ostatnio pojawiły się sensacyjne wieści, sugerujące, że ten rozwód może być nieważny.

Marcin Hakiel komentuje ważność rozwodu z Katarzyną Cichopek

Od rozstania gwiazd ich życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne – mocno się zmieniło. Do niedawna Katarzyna Cichopek była jedną z najpopularniejszych prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Prezenterka została jednak zwolniona z TVP po tym, jak pojawili się nowi szefowie. Natomiast Marcin Hakiel wraca do „Tańca z gwiazdami” i wygląda na to, że jego medialna kariera znów rozkwita.

Marcin Hakiel, Katarzyna Cichopek

Teraz jednak znów dużo się umówi o małżeństwie choreografa i prezenterki. Niedawno do mediów trafiła informacja, że rozwody niezakończone do 3 lipca 2021 r. oraz rozpoczęte od 3 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2023. mogą być uznawane za nieważne, jeśli sprawa była rozpoznawana przez jednego sędziego i dwóch ławników. W tym okresie rozwiedli się Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek

W rozmowie z Pudelkiem tancerz odniósł się do spekulacji na temat jego rozwodu z byłą prowadzącą „Pytanie na śniadanie”. Czy choreograf obawia się, że czeka go ponowne spotkanie z matką swoich dzieci w sądzie?

Dopiero jak któraś z naszych stron złoży coś takiego przez swojego radcę, to wtedy będę mógł się jakoś wypowiedzieć, bo tak to właściwie się nic nie zmienia. Nie mam kompetencji, żeby rozmawiać o tym, czy to jest dobra decyzja Sądu Najwyższego, czy nie – powiedział Marcin Hakiel na łamach Pudelka.

Jeśli nikt nic nie złoży, to żyjemy w tym statusie quo, który mamy teraz – dodał Hakiel.

Na koniec Marcin Hakiel zapewnił, że nie zamierza składać do sądu żadnych wniosków i chciałby zostawić temat rozwodu za sobą. Obecnie gwiazdor skupia się na swoim nowym związku z Dominiką, a także przygotowaniu do występu w tanecznym show Polsatu.