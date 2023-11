Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek sprawuje naprzemienną opiekę nad swoimi dziećmi: Adamem i Heleną. Byli małżonkowie unikają wspólnych spotkań i nawet zdecydowali się urządzić oddzielne przyjęcia komunijne dla córki. A jak wygląda sytuacja w przypadku świąt Bożego Narodzenia? Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek spędzą ten wyjątkowy czas wspólnie z dziećmi? Tancerz poinformował o planach na święta!

Marcin Hakiel w wywiadzie dla "Dziennik.pl" ponownie wytłumaczył, dlaczego po rozstaniu z Katarzyną Cichopek zdecydował się udzielić tak szczerego wywiadu w programie "Miasto kobiet" i zdradził, że wcale nie był wtedy w rozsypce, ale prowadził normalne życie przy wparciu bliskich:

Tancerz nie ukrywa, że nadal prowadzi biznes, który rozwija, a w jego życiu najważniejsze miejsce zajmuje rodzina i dzieci. Przy okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia padło pytanie, czy Marcin Hakiel spędzi je z Katarzyną Cichopek. Odpowiedź wywołała uśmiech na twarzy tancerza, a potem padła zdecydowana odpowiedź:

Nie, no wspólne to nie (śmiech). Mamy ustaloną opiekę rodzicielską i w tym roku pierwszą część świąt dzieci są z mamą, a później ja je przejmuje. Jakie plany? Mamy dopiero początek listopada (śmiech). Prezentów też nie trzeba ukrywać, bo to już nie są małe dzieci, syn (Adam – przyp. red.) ma 14 lat, córka 10 i prezenty nie są już najważniejsze. Myślimy o tym, żeby może gdzieś wspólnie wyjechać, spędzić razem czas z dala od zgiełku miasta, ale zobaczymy. Często podejmujemy decyzje spontanicznie, siadamy sobie i mówimy: 'może góry?' i jedziemy w góry.

Były tancerz z "Tańca z Gwiazdami" w wywiadzie opowiedział też, jak wygląda jego typowy dzień, kiedy opiekuje się dziećmi. Marcin Hakiel przyznał, że uwielbia długie jesienne wieczory, kiedy można spędzić razem więcej czasu, pograć w planszówki czy karty. "Wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, kiedy dzieciaki najwięcej przejmują od nas, rodziców" - dodaje szczerze.