W "Tańcu z Gwiazdami" uczestnicy prezentują nie tylko swoje umiejętności taneczne, ale i opowiadają o swoim życiu prywatnym, często zdradzając takie szczegóły ze swojego życia, o których nie wiedział nikt.



Dzisiejszym motywem przewodnim tanecznego show są wspomnienia najważniejszych wydarzeń w życiu gwiazd. Marcelina Zawadzka opowiedziała o rozstaniu z rajdowcem Jakubem Przygońskim, który postanowił zerwać z nią na trzy dni przed wyborami Miss Universe w 2011 roku. Gwiazda bardzo to przeżyła, ale znalazła pocieszenie u innych uczestniczek konkursu:

Ja znałam go trzy lata i na trzy dni przed wylotem powiedział mi, że musimy się rozstać. To było trudne, przeżyłam to bardzo i w szoku poleciałam na konkurs. Miałam momenty, że myślałam, po co to ja tam lecę i tak nic mi się nie uda. Musiałam zapomnieć o moich prywatnych sprawach, a to było trudne. - wspominała Zawadzka w zajawce