Marcelina Zawadzka tuż przed startem Tańca z Gwiazdami miała nieco utrudnione zadania. W związku z innymi zobowiązaniami zawodowymi musiała wyjechać na 10 dni do Brazylii, co spowodowało lukę w treningach. Pierwszy odcinek show pokazał, że może to odbić się na jej formie, ale ambitna modelka szybko nadrobiła zaległości. Przypomnijmy: Tydzień temu Zawadzka dostała najmniej głosów od widzów. Znalazła na to sposób

Śliczna Miss pod okiem Rafała Maseraka zrobiła olbrzymie postępy i wczorajszy odcinek należał już tylko do pary numer 11 - jurorzy ocenili ich ognistą rumbę na aż 39 punktów! Mało brakowało, a Marcelina zgarnęłaby swoje pierwsze cztery dziesiątki, ale na to musi jeszcze poczekać minimum do kolejnego odcinka. Na parkiecie oprócz kapitalnego tańca, zaprezentowała też seksowną kreację i udowodniła, że jest prawdziwą ozdobą programu. Nie wspominając o osobowości, bo to chyba jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek show.

Kibicujecie Marcelinie?

