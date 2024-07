Marcela Leszczak po zakończeniu "Top Model 3" robi wręcz zawrotną karierę - sesje zdjęciowe, kampanie, udział w nowym serialu i duże zainteresowanie mediów. Czyni ją to jedną z najbardziej zapracowanych dziewczyn z programu.

Napięty grafik Marceli dał się jednak jej we znaki. W poniedziałek modelka trafiła do szpitala i jak poinformowała na swoim Facebooku, powodem było przemęczenie organizmu. Niektórzy sugerowali, że ma to związek również ze złym odżywianiem czy wręcz głodzeniem się, ale Leszczak zdecydowanie ucięła te spekulacje. Marcela czuje się już lepiej, ale mamy nadzieję, że po powrocie do pracy takie sytuacje już się nie powtórzą.

Wymęczenie organizmu, na szczęście nic poważnego... zdjęcie z poniedziałku już jest lepiej. Tutaj nie chodzi o posiłki - napisała.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych sukcesów!

