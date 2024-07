Marcela Leszczak po zakończeniu programu "Top Model 3" konsekwentnie realizuje swój plan na karierę w show-biznesie. Młoda modelka bierze udział w sesjach zdjęciowych, ma na swoim koncie dwie duże kampanie reklamowe, przyjęła też propozycję gry w serialu "Miłość na bogato", który bije rekordy popularności w sieci. Przypomnijmy: "Miłość na bogato" hitem. Bije rekordy oglądalności! Zaskoczeni?

Serial ma tyleż zwolenników, co przeciwników, którzy mocno krytykują produkcję w sieci. Marcela była dziś gościem w studio "Dzień Dobry TVN", aby porozmawiać o swoim udziale w "Miłości na bogato" i hejterach. Uczestniczka "Top Model" liczyła zapewne na przyjazną atmosferę, bo przecież TVN to jej rodzima stacja, ale niestety tak nie było. Prowadzący rozmowę Marcin Prokop przyjął inny scenariusz dyskusji i nie szczędził Marceli gorzkich słów.

Po tym jak serial został wyemitowany, w internecie natychmiast pojawiło się mnóstwo stron, które śmieją się z was-bohaterów i samego serialu. Jak się czujesz w roli osoby, z której śmieją się w całej Polsce? - zapytał.

Co na to modelka? Marcela twierdzi, że hejterstwo po prostu w internecie istnieje i wynika z kompleksów ludzi, dla których to łatwy sposób na wylanie swoich frustracji. Dodała też, że raczej nie zwraca uwagi na krytykantów i jest jej przykro tylko wtedy, gdy ktoś nazywą ją celebrytką.

Nie wiem, czy tak naprawdę się śmieją - nienawiść w sieci jest skutkiem zakompleksienia. Jesteśmy takim narodem, który jest wiecznie niezadowolony. Nieważne czy będę aktorką czy modelką to nie będzie tak, że wszyscy będą mnie kochać. Nie skupiam się na hejterach, nie czytam takich opinii w internecie na mój temat. Zabolało mnie jedynie to, że ktoś nazwał mnie celebrytką. Zrobiło mi się przykro, bo gram w serialu, pracuję w modelingu i nie jestem znana tylko z tego, że jestem znana i mam pieniądze. Mieszkam w Warszawie od 3 miesięcy i to nie jest łatwe, bardzo ciężko na wszystko pracuję - wyjaśnia.

Widać było, że Marcela, aktualnie narzeczona Miśka Koterskiego, czuła się bardzo niekomfortowo. Zasłużyła na taką krytykę?

