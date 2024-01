Michał Koterski i Marcela Leszczak swojego czasu tworzyli jedną z najbardziej burzliwych par w polskim show-biznesie. Znany aktor i piękna modelka zaliczali wzloty i upadki, jednak koniec końców dziś razem tworzą ciepły, kochający dom dla swojego syna Fryderyka. Mało tego, właśnie poinformowali, że wzięli sekretny ślub!

Z tej okazji przypominamy, jak w rozmowie z dziennikarką magazynu "Party", Michał Koterski opowiedział o związku z Marcelą Leszczak i tym, że w ich miłości nie zawsze było łatwo.

Związek Michała Koterskiego i Marceli Leszczak niektórym może przypominać scenariusze filmów romantycznych - a w szczególności początek ich relacji. Para poznała się 31 grudnia 2016 roku i od razu trafiła ich strzała amora. Uczucie tej dwójki okazało się tak silne, że po 23 dniach na dłoni pięknej modelki pojawił się pierścionek zaręczynowy, a niedługo później para doczekała się synka Fryderyka. Zanim jednak aktor poznał Marcelinę, jego życie nie było tak kolorowe. Michał Koterski zmagał się z uzależnieniem, a kiedy już wygrał z nałogiem i odnalazł miłość, związek tej dwójki okazał się bardzo burzliwy.

Wszystko, co mnie najlepszego spotkało w życiu, zdarzyło się na trzeźwo. Miłość do Marceli, choć burzliwa, bo rozstawaliśmy się już trzy razy i narodziny naszego syna Fryderyka. Związek z Marcelką to moja pierwsza relacja na trzeźwo, w której skonfrontowałem się z tym, co czuję. Nie zawsze może sobie poradziłem i wyrobiłem się w tych uczuciach, ale nigdy się nie poddałem. Mój syn jest moim największym sukcesem i nagrodą, jakie otrzymałem

- wyznał w rozmowie z Party.