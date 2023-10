Marcela Leszczak i Misiek Koterski zdecydowanie tworzyli jeden z bardziej burzliwych związków w show-biznesie. Para miewała lepsze i gorsze momenty, jednak z pewnością łączyło ją płomienne uczucie, którego owocem jest ich syn, dziś 4-letni już Fryderyk. Niestety mimo wielu starań para jakiś czas temu się rozstała. Wyglądało na to, że koniec jest definitywny, aż tu nagle okazuje się, że byli partnerzy wrócili do siebie! Co czuje Marcela w obecnej sytuacji, czy ma żal do Miśka za jego związek z Dagmarą Bryzek?

Marcela Leszcza i Misiek Koterski znów razem!

Marcela Leszczak i Misiek Koterski rozstali się definitywnie we wrześniu 2021 roku. Marcela Leszczak nie ukrywała, że jest to dla niej bardzo bolesne doświadczenie i potrzebuje czasu, by "dojść do siebie". Z uwagi na ich syna, Fryderyka para starała się trzymać życzliwe stosunki i razem opiekować się potomkiem. W chwili gdy Marcela Leszczak zbierała się po rozstaniu, Misiek Koterski był już szaleńczo zakochany w aktorce Dagmarze Bryzek. Jak na to zareagowała Marcela? Czy miała żal, że chwilę po burzliwym rozstaniu ojciec jej dziecka układa sobie życie z inną kobietą?

-Kibicowałam mu, to ojciec naszego syna - mówi modelka w wywiadzie z "Party.pl"

Niedługo po tym, jak Misiek Koterski związał się z Dagmarą Bryzek, zakończył tę relację i wrócił do matki swojego dziecka? Marcela Leszczak ujawniła, jak naprawdę wyglądają jej relację z Miśkiem Koterskim i czy jest na niego wściekła za związek z Bryzek! Co takiego mówi? Sprawdźcie w naszym wideo, które znajduje się powyżej.