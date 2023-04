Misiek Koterski w podcaście "WojewódzkiKędzierski" dla Onet.pl zabrał głos w sprawie Antoniego Królikowskiego, porównując swoją historię życia do historii kolegi po fachu. Koterski ma nadzieję, że Królikowski wyjdzie na prostą, co więcej, widziałby go w głównej roli w filmie na podstawie swojej autobiografii: Myślę, że za parę lat, w trzeźwym życiu mógł to rewelacyjnie zagrać - wypalił Koterski. Misiek Koterski gorzko o Antku Królikowskim Michał Koterski był gościem kolejnego odcinka podcastu "WojewódzkiKędzierski". Wśród wielu tematów nie zabrakło kwestii książki Miśka, która miała swoją premierę jakiś czas temu. W "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie" aktor rozliczył się z przeszłością, opowiada o walce z uzależnieniami od m.in. narkotyków. Koterski zdradził, że chciałby, aby na jej podstawie, powstał film: Moim marzeniem jest to, żeby napisać scenariusz na podstawie książki i żebyśmy ten ostatni film zrobili razem. Chciałbym z moim ojcem wyreżyserować ten film. Żebyśmy zrobili coś razem, żeby coś po nas zostało. Wojewódzki zasugerował, że osobą, którą mogłaby zagrać Miśka, jest Antoni Królikowski . Co na to Koterski? Antek jest naprawdę zdolnym aktorem. Dzisiaj jak na niego patrzę, to niestety widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie. Chodzi mi o to, w czym on teraz tkwi, nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest jego życie - powiedział tajemniczko Koterski. W dalszej części rozmowy Misiek Koterski tłumaczy, co miał na myśli: Po prostu ta historia jest bardzo podobna do mojej, jeśli chodzi o substancje, jakie przyjmuje. Myślę, że jeśli on by się z tego wydostał, jeśli by wykonał ogromną pracę i dokonał przemiany, to myślę, że za parę lat, w trzeźwym życiu mógł to rewelacyjnie...