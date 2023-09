Po zdjęciach paparazzi z udziałem Joanny Opozdy powstało zamieszanie wokół aktorki. Jednak to nie same zdjęcia, a komentarz Marceli Leszczak wywołał burzę. Partnerka Miśka Koterskiego wbiła szpilkę gwieździe. Była partnerka Antoniego Królikowskiego zabrała głos w tej sprawie i ostro oceniła postawę celebrytki. Wspomniała też o swoim eks i jego roli w wychowywaniu syna.

Marcela Leszczak postanowiła skomentować zdjęcia paparazzi Joanny Opozdy, które pojawiły się w jednym z tabloidów. Partnerka Miśka Koterskiego oceniła to jako "ustawkę" i odniosła się także do T-shirtu, jaki na zdjęciach ma aktorka. Na podstawie fotografii wysnuła przemyślenia na temat bycia rodzicem.

Pawel Wodzynski/East News

Joanna Opozda postanowiła odpowiedzieć na zaczepkę Marceli Leszczak. Przyznała, że jest w szoku po tym, co przeczytała na swój temat. Zaznaczyła, że prywatnie widziała się z partnerką Miśka Koterskiego jedynie dwa razy i nie zna jej dobrze. Stwierdziła, że kobieta opowiada o niej "absurdalne historie".

Zarzuca mi jakieś absurdalne historie, które w ogóle nigdy nie miały miejsca. I ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby atakować drugą kobietę, która jest matką, która też wychowuje syna. Więc jak zobaczyłam, co ta osoba mówi na mój temat, co to są za niestworzone historie, kiedy ja, przysięgam, widziałam ją na żywo dwa razy w życiu... Sobie pomyślałam: kurczę, co jest nie tak z tym światem, co jest nie tak z tymi kobietami? — powiedziała aktorka na Instagramie.