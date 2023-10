Doda w tym roku obchodzi swoje 20-lecie na scenie. Od lat nie schodzi z pierwszych stron gazet, a wielu ludzi zastanawia się nad tym, jaka jest w pracy. Wokalistka przez lata podkreśla, że nie lubi marnować czasu, a do swoich projektów podchodzi profesjonalnie. Przy okazji "Dziewczyn z Dubaju" o pracy z Dodą mogło wypowiedzieć się wiele aktorek a także celebrytek zaangażowanych w kontrowersyjny film o dubajskiej seksaferze. O pracę z Dodą podpytaliśmy m. in. Marcelę Leszczak. Co powiedziała?

Marcela Leszczak szczerze o pracy z Dodą przy "Dziewczynach z Dubaju"

"Dziewczyny z Dubaju" były debiutem producenckim Dody, a także sporym wyzwaniem nawet dla profesjonalnych aktorek. Sporą część widzów interesował nie tylko efekt końcowy filmu ale także współpraca z Dodą na planie. Maluba z "Projektu Lady" grała z Dodą w jednej scenie. A Olga Kalicka przyznała, że Doda potrafiła powiedzieć wprost, co jej się nie podobało, co było bardzo doceniane przez aktorów. Marcela Leszczak również dobrze wspomina swoją przygodę w filmie "Dziewczyny z Dubaju". Podkreśliła, że zaproszenie do udziału w projekcie otrzymała od reżyserki filmu:

Dostałam zaproszenie od Marii Sadowskiej. Miałam jeden dzień zdjęciowy to bardzo mała rola.

Mimo tak krótkiej obecności na planie, Marcela Leszczak dobrze wspomina m. in. pracę z Doda. Powód był prosty:

Akurat była w tym dniu na planie zdjęciowym. Była bardzo pomocna, sympatyczna, dawała mi nawet pewne wskazówki.

Co jeszcze Marcela Leszczak zdradziła nam na temat kulisów nagrywania "Dziewczyn z Dubaju"? Zobaczcie nasze wideo.

