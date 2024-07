Marcela Leszczak idzie jak burza. W mediach jej pełno, zrealizowała już dwie duże kampanie reklamowe, a w międzyczasie bierze udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych. Przypomnijmy: Marcela zmienia się jak kameleon. Dwie stylizacje w jednej sesji

W internecie ukazał się właśnie materiał wideo z backstage'u sesji zdjęciowej wykonanej przez Studio Sensi. Widzimy w nim Marcelę, która wciela się przed obiektywem w różne role i pozuje jak prawdziwa profesjonaliskta, momentami będąc zmienioną nie do poznania. Modelka profesjonalnie podchodzi też do nagości - podczas sesji jej niesforna bluzka momentami odsłaniały cały biust, ale to absolutnie nie przeszkadzało jej w pozowaniu. Tak zachowują się światowej sławy modelki, jak choćby Anja Rubik, która pozując dla największych magazynów nie ma problemu z eksponowaniem nagości.

fotograf: Martyna Gumuła

asysta: Monika Stegienko

fryzura & make-up: Michał Sadowski

stylizacja: Dorota Wójcik

asysta: Tomasz Brzęcki, Róża Stawierej & Karolina Górska

produkcja: RebelliusTeam

Zobaczcie filmik zza kulis sesji zdjęciowej Marceli. Jest największą wygraną trzeciej edycji "Top Model"?

