Marcela Leszczak po zakończeniu trzeciej edycji "Top Model" konsekwentnie realizuje swój plan na karierę w show-biznesie. Bierze udział w sesjach zdjęciowych, kampaniach, gra też w serialu "Miłość na bogato", co budzi sporo kontrowersji. Przypomnijmy: Piróg broni Marceli: Wszyscy popełniamy błędy

Ostatnio modelka dostała zaproszenie do Bydgoszczy na Pierwsze Ogólnopolskie Wybory Małej Miss 2013. W konkursie wzięły udział 34 małe dziewczynki, które tego wieczoru mogły poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Marcela wystąpiła w charakterze jurorki, a na Facebooku zamieściła pamiątkowe zdjęcia z dziewczynką, która została wybrana Małą Miss.

Kocham małe dzieci, mam do nich słabość, więc nie zastanawiałam się długo, nad przyjęciem tego zaproszenia. Dziewczynki były bardzo urocze i przejęte całym konkursem, co tylko przypomniało mi czasy, gdy byłam młodsza i sama marzyłam o byciu modelką. Świetnie się tam bawiłam, chociaż wybór był bardzo trudny. Miss została Antosia Flak. Moja faworytka. Od samego wejścia wpadła mi w oko i skradła moje serce. Do upadłego walczyłam o Antosię, żeby wygrała, nawet doszło do kłótni.. ale mam intuicję i widziałam w niej potencjalną modelkę i miss. Bardzo inteligentna i mądra dziewczynka. Śliczna i przy tym skromna. Wymieniłyśmy się numerami telefonów i już jesteśmy umówione do kina - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Marcela.