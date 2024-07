Po finale trzeciej edycji "Top Model" mówiło się, że największą karierę ma szansę zrobić Marcela Leszczak, która miała ku temu wszelkie warunki. Zadziorna modelka wystartowała z wysokiego C, ale ostatnio zrobiło się o niej cicho. O Leszczak nie zapomnieli jednak fani, którzy potrafią zaskoczyć ją bardzo nietypowymi dowodami uwielbienia. Przypomnijmy: Amerykanin wytatuował sobie Marcelę z Top Model. Trochę poprawił jej zdjęcie

Amerykanie mają wyraźną słabość do Marceli, bo uroda modelki została tam dostrzeżona po raz kolejny. Leszczak zaliczyła bowiem swoją pierwszą okładkę i to dość nietypową. Zdjęcie Marceli znalazło się na okładce "Beloved" amerykańskiej pisarki Corinne Michaels. Dumna celebrytka pochwaliła się dziełem na swoim Facebooku, co oczywiście wzbudziło entuzjazm spragnionych niusów fanów.

Tak Marcela prezentuje się na okładce amerykańskiej książki. Sukces?

