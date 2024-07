Wiosna w tym roku jest bardzo kolorowa, jednak największym hitem jest kolor pomarańczowy. By sprawić, że kolor ten nabrał nowego wydźwięku dziennikarze i blogerzy modowi nazywają go mandarynkowym. My również przy tym pozostaniemy.

Na wiosennych pokazach Hermes (zdjęcie powyżej), Cacharel, Christiana Diora, Martina Granta, Gasparda Yurkievicha, Dolce & Gabbana, Etro, Alberty Ferretti, Dereka Lama, Donny Karan, Carlosa Miele, Naema Khana i wielu, wielu innych, właśnie ten kolor uznało za hit.

Mandarynkowy wykorzystywany był zarówno jako total look, jak i wspaniały wiosenny dodatek kolorystyczny. Jeśli nie jesteście fanami mocnego odcienia tej barwy nie przejmujcie się. W modzie jest również ten pastelowy.

A czy was porwała już mandarynkowa gorączka tego sezonu?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią, gdzie znajdziecie 100 wybranych ubrań i dodatków w kolorze mandarynkowym.



jm