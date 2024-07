O tym, że gwiazdy ćwiczą z Ewą Chodakowską wiemy wszyscy. Ale już zobaczyć taki trening nie jest łatwo! Udało nam się zdobyć naprawdę wyjątkowe zdjęcia! To zapowiedź sesji z nowego magazynu „Be Active – Dietetyka&Fitness”. Ewa Chodakowska, redaktor naczelna oraz fanka sportu, Agnieszka Szulim pokazują jak ćwiczyć, aby wypracować sexy sylwetkę w 20 minut dziennie! Dzięki tym ćwiczeniom mamy mieć płaski brzuch, smukłe uda i idealne pośladki. Zainteresowani? Bo my bardzo...

Ale to nie wszystko! Ewa Chodakowska podbija kolejny rynek. Trenerka od trzech lat prowadzi warsztaty dla tysięcy ludzi w Europie i Stanach Zjednoczonych, dzięki którym jej podopieczne straciły miliony kilogramów, a teraz zgłosiła się do niej sieć topowych hoteli z propozycją współpracy dla jej klientów. Jak udało nam się dowiedzieć, rozmowy są zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że Be Active stanie się międzynarodową marką. Ewa planuje tłumaczenia swoich DVD, książek oraz diety Be diet online.

To kolejny sukces Ewy, która na swoim koncie ma już 100 milionów odsłon na Youtube, 10 milionów odtworzeń programów treneingowych na płytach DVD, porady w książkach i programach telewizyjnych, z których korzysta wiele osób, a do tego jeszcze swój magazyn!

Mamy dla Was pierwsze zdjęcia ze wspólnego treningu gwiazd! Jesteście ciekawi, jak wygląda cała sesja i jakie ćwiczenia polecają Ewa i Agnieszka? Kupcie magazyn „Be Active”, który zadebiutuje na rynku we wtorek 16 czerwca 2015.

