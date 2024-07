Już dawno przyjęło się, że wrzesień to początek roku w świecie mody i to nie tylko z powodu organizowanych w tym czasie światowych fashion weeków, ale także ze względu na wyjątkowe edycje wrześniowych numerów Vogue’a. Co roku redaktorzy naczelni magazynów dbają o to, aby numer otwierający sezon jesienny był pod każdym względem wyjątkowy. Z wyczuciem dobierają również gwiazdę okładki, tak aby przyciągnąć jak największe grono nabywców, mediów i wielbicieli mody.

Skoro opublikowano już okładki większości wrześniowych numerów, postanowiliśmy wybrać dla was te najciekawsze. Oczywiście nie mogło zabraknąć na nich najgorętszych nazwisk, takich jak Kate Moss, Salma Hayek, czy Karlie Kloss. Sporym zainteresowaniem opinii publicznej cieszy się też okładka edycji amerykańskiej ze zbyt wyfotoszopowaną Lady Gagą. Jednak naszymi najlepszymi typami są Kate Moss we francuskim, Natalia Vodianova w rosyjskim i modelka Bella Heathcote w australijskim wydaniu Biblii Mody.



Tak prezentują się okładki wrześniowych numerów Vogue’a: