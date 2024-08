Wczorajszym wieczorem Roxie i Kevin, w otoczeniu najbliższych, bawili się na swoim weselu. Przyjęcie naprawdę było huczne, a goście przez cały czas nie schodzili z parkietu. Dziś wszyscy omawiają kreacje Państwa Młodych, jednak nie w sposób pominąć również stylizacje najbliższych ich sercu osób, czyli rodziców!

Mama Roxie Węgiel zadała szyku na ślubie córki

Wygląda na to, że o ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja kolorowa prasa jeszcze długo będzie się rozpisywać. Zakochani urządzili ceremonię i wesele z przytupem, a we wszystkim wspierała ich Izabela Janachowska. Panna Młoda miała aż trzy suknie, a jej ukochany zdobył się na uroczy gest. Samo przyjęcie zostało wyprawione z najwyższą starannością, a dekoracje i lokalizacja przypominały iście włoskie wesele.

Wśród zaproszonych gości znalazły się twarze doskonale znane w rodzimym show-biznesie, jak chociażby Maffashion i Michał Danilczuk, Ola Nowak czy Michał Kassin z ukochanym. To niewątpliwie jednak najbliżsi krewni byli w tym dniu najważniejsi dla nowożeńców. Co ciekawe, mama Kevina wystroiła się tego dnia w białą kreację, przez co zwracała na siebie sporą uwagę. Jak natomiast prezentowali się bliscy Roxie?

Za sprawą udostępnionego przez użytkownika "rafalkbrysp" TikToka możemy zobaczyć, że Edyta Węgiel wybrała na tak ważną okoliczność stylizację w kolorze beżowym, wykonaną z dość przewiewnego materiału. W podobnej kolorystyce były również garnitury jej synów, czyli młodszych braci Roxie. Chłopcy mieli stroje bardzo zbliżone do garnituru Pana Młodego! Podobnie zresztą jak tata wokalistki.

Cała czwórka idealnie więc wpasowała się uroczystość w toskańskim stylu. Nie możemy doczekać się, aż sami Roxie i Kevin podzielą się z nami kolejnymi fotkami z tego ważnego dnia. Fani z pewnością czekają chociażby na nagranie z pierwszego tańca oraz choreografii, którą 19-latka przygotowała dla męża w ramach niespodzianki!

