Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowscy kilka tygodni temu zostali rodzicami po raz trzeci - na świat przyszła ich trzecia córeczka, której imię zdradzili niedługo po narodzinach. Oryginalny wybór wywołał lawinę reakcji wśród fanów, a teraz dumny tata trzech pociech wyjawił, czy najmłodsza z córek ma drugie imię. Jego wybór zaskakuje?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie ukrywają, że bardzo spełniają się w roli rodziców, a wychowywanie córeczek i poświęcanie czasu rodzinie daje im ogromną satysfakcję. Dopiero co, po narodzinach najmłodszej pociechy, Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdradzili imię trzeciej córki, a teraz fani zapytali dumnego tatę w czasie sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, czy najmłodsza córka - Jaśmina - ma drugie imię. Zaskakująca odpowiedź?

Zobacz także: Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz dzielą się wieściami. Rewolucja dla całej rodziny

Czy wybór drugiego imienia dla córki Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego okaże się zaskoczeniem dla fanów? Wygląda na to, że influencerzy postanowili połączyć rzadko spotykane pierwsze imię - Jaśmina - ze stosunkowo popularnym drugim imieniem - Julia. Przypomnijmy, że wybór imienia Jaśmina wywołał żywą dyskusję wśród internautów - niektórzy docenili niecodzienne imię, innym nie do końca się spodobało.

- Wiem, że imię to decyzja rodziców ale to imię jest serio nieładne...

- Naprawdę piękne imię ????

- Przepiękne imię i córeczka!

- Ja miałam nadzieję, że to jednak będzie jedno z normalniejszych imion.