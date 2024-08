W minioną niedzielę Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny! Zakochani długo kazali czekać nam na pierwsze ujęcia, ale gdy w końcu do nas dotarły, wywołały wielkie emocje. Wszyscy od razu skupili się na imponującej sukni Panny Młodej. Warto jednak przyjrzeć się garniturowi jej ukochanego, bowiem marynarka skrywała ważny napis.

Reklama

Uroczy gest Kevina Mgleja

Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy zanim 2024 dobiegnie końca, ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja już można nazwać wydarzeniem roku! Para do samego końca ukrywała wszelkie szczegóły związane z ceremonią, próbując zachować możliwie jak największą prywatność w tym ważnym momencie. W końcu jednak zaczęły docierać do nas pierwsze kadry.

Zobaczyliśmy m.in. jak gwiazdy bawiły się na weselu oraz imponujący pierwszy taniec Państwa Młodych! Nie da się również ukryć, że sporo emocji wywołała suknia Roksany Węgiel, która pochodzi z salonu Izabelli Janachowskiej. Co ciekawe, w tak wyjątkowym dniu 19-latka zachwyciła w aż trzech kreacjach, a w jednej z nich zatańczyła nawet w ramach niespodzianki dla ukochanego. Nie w sposób jednak nie wspomnieć o stroju samego Kevina Mgleja.

@roxie_wegiel

Pan Młody postawił na jasnobeżowy garnitur od ekskluzywnej marki. Na Instagramie salonu, gdzie pojawiło się kilka ujęć z przymiarek, możemy przeczytać:

Klasyczny krój z nowoczesnym włoskim akcentem, szerokie klapy marynarki i lekko opływające ramiona nadawały stylizacji lekkości. Spodnie o prostym kroju i długości do kostek oraz zamszowe mokasyny w kolorze mlecznej czekolady dodały wyrafinowanego, włoskiego stylu. Błękitny fular i złote spinki dopełniały całość

Co ciekawe, salon spełnił również specjalne życzenie Kevina, by we wnętrzu marynarki znalazła się wyszyta... data ślubu! Możemy domyślać się więc, że ukochany Roxie zamierza zachować sobie garnitur na pamiątkę, by za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat spoglądać na niego z sentymentem.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Zatańczyła dla męża w trakcie ślubu. Show na miarę Beyonce