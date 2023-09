Ważą się losy dotacji dla twórców polskiej kultury , którzy w związku z pandemią koronawirusa musieli ograniczyć, często do zera, swoją działalność artystyczną. W ramach Funduszu Wsparcia Kultury rząd chciał wypłacić aż 400 mln złotych teatrom, kinom, filharmoniom i innym podmiotom artystycznym (także gwiazdom polskiej sceny, ich firmom, menadżerom). Wśród beneficjentów znaleźli się bracia Golec - firma należąca do jednego z nich wg listy miałaby otrzymać prawie 1,9 mln złotych. A ponieważ planowane wypłaty wzbudziły ogromne kontrowersje, muzycy postanowili odnieść się do decyzji Ministerstwa Kultury. Golec Orkiestra z prawie 2 mln dotacji do państwa?! Program Funduszu Wsparcia Kultury i lista beneficjentów wywołuje od kilku dni ogromne emocje wśród społeczeństwa. Na jej liście znaleźli się bowiem najpopularniejsi polscy artyści, a co za tym idzie - majętni. Wśród nich m.in. Beata Kozidrak, Sarsa, Bayer Full, Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży, Igor Herbut czy Papa Dance. Jedną z najwyższych dotacji miała przyznana grupa Golec Orkiestra, a dokładnie Golec Fabryka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - aż 1 894 670 zł. Na folkowych muzyków spadła ogromna fala hejtu - wystarczy zobaczyć komentarze pod jednym z ostatnich postów grupy na Instagramie: Moja mama (jak tysiące innych) nie ma 700 zł na zapłatę czynszu i zaraz straci pracę, podczas gdy my sponsorujemy z własnej kieszeni takich ludzi jak Wy (lista jest szersza), wstyd. W imieniu studentów kierunków medycznych, którzy stracili pracę a błaga się nas o pomoc w szpitalach nawet nie za miskę ryżu, bez środków do życia, żerujących na obciętej pensji rodziców przez covid-19, mam nadzieję, że dostaliście te pieniążki na to żeby...