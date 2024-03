W minioną niedzielę wystartowała kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", w której zagościły same sławy. Jedną z szerzej omawianych uczestniczek jest Roksana Węgiel, która już od kilku lat króluje na polskim rynku muzycznym. 19-latka mogła liczyć na ogromne wsparcie ukochanego, który był obecny na widowni. W trakcie odcinka kilka słów od siebie na forum zostawiła także jej przyszła teściowa!

Mama Kevina zareagowała na występ Roksany Węgiel

Po kilku tygodniach intensywnych przygotowań Roksana Węgiel stanęła przed wielkim egzaminem i pewnym krokiem wkroczyła na parkiet "Tańca z gwiazdami". Dla młodej wokalistki jest do debiut zarówno w tego typu formacie, jak i pierwsze zetknięcie z profesjonalnym tańcem. Od samego początku jednak wyglądało na to, że świetnie sobie radzi na treningach, a miniona niedziela tylko to potwierdziła.

Roksana Węgiel i Michał Kassin EastNews

To właśnie wczoraj Roxie i Michał Kassin wystąpili przed rzeszą Polaków i surowymi jurorami. Wszelki stres był jednak zbędny, bo ich występ zyskał ogrom komplementów! Poza tym 19-latka przez cały czas mogła liczyć na wsparcie narzeczonego, który w trakcie trwania programu żywo zachęcał do głosowania na jego ukochaną.

Co ciekawe, obojętna na tak ważne wydarzenie nie pozostała również przyszła teściowa Roksany! Kobieta również udostępniła na swoim InstaStory zdjęcie Roxie i Kassina i zaapelowała o wysyłanie SMS-ów na parę nr 5! Dla wokalistki z pewnością jest to ważne, że może liczyć także na wsparcie mamy ukochanego.

Już kilka tygodni zresztą mogliśmy przekonać się, że Roksana Węgiel ma świetny kontakt z przyszłą teściową. Udostępniła bowiem urocze zdjęcie z urodzin kobiety, nazywając ją: "Kochaną teściową"!

Mama Kevina wspiera Roksanę Węgiel Instagram@annamglej

RoksRoksana Węgiel z przyszłą teściowąana Węgiel z przyszłą teściową Instagram@roxie_wegiel