Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani pomimo sporej różnicy wieku doskonale czują się w swoim towarzystwie, a także nie opuszczają się na krok, dlatego informacja, która pojawiła się w sieci, daje do myślenia. Okazuje się, że mąż Roxie ma zaplanowany zagraniczny wyjazd i to nie z 19-letnią artystką.

Odmieniony Kevin Mglej zaskoczył nagraniem. Nie uwierzycie, z kim się spotkał

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najpopularniejszych par i mimo tego, że wiele osób patrzyło sceptycznie na ich związek, to zakochani postanowili się pobrać. Roxie i Kevin do samego końca chcieli zachować szczegóły ceremonii tylko dla siebie i nawet zatrudnieni usługodawcy, o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się chwile przed ślubem. Ich ślub odbył się 25 sierpnia na Podkarpaciu i przyciągnął ogromną uwagę mediów.

Para po ślubie nie zdecydowała się jednak na typową podróż poślubną i postanowiła skupić się na pracy. Ukochany wokalistki nieustannie ją wspiera i towarzyszy jej w ważnych życiowych wydarzeniach. 19-latka jeszcze niedawno przygotowywała się do trasy koncertowej, jednak wszystkie plany zostały niespodziewanie przekreślone. Roksana Węgiel trafiła do szpitala i wówczas poinformowała o zdiagnozowanej u niej kilka miesięcy wcześniej chorobie.

Choruję na cukrzycę typu pierwszego, i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła(...)Muszę wyłączyć się z aktywności fizycznych na miesiąc, jest mi bardzo przykro - wyznała Roxie.

Ostatnio Roksana Węgiel i Kevin Mglej znów mieli powody do świętowania i celebrytka postanowiła podzielić się przy okazji zdjęciem swojego męża. Wygląda na to, że małżeństwo wyjątkowo służy Kevinowi, bo przeszedł imponującą metamorfozę i na nowych fotografiach ciężko jest go rozpoznać. Nic dziwnego w końcu Roxie Węgiel i Kevin Mglej jeszcze przed ślubem często trenowali w nocy, czym 19-latka chwaliła się w sieci. Para postanowiła zatrudnić również trenera gwiazd, który pomagał im w osiągnięciu ich wymarzonych celów. Kevin Mglej przyznał, że w ostatnim czasie schudł blisko 30 kg! Do zmiany w wyglądzie miały go zainspirować kąśliwe uwagi internautów, którzy na każdym kroku wypominali mu jego wagę. Kevin ich słowa wziął sobie mocno do serca i jak przyznał, w jednym z wywiadów było to dla niego bardzo bolesne.

Od roku jestem w poważnym treningu (…). Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem - wyznał Kevin Mglej w rozmowie z Pomponikiem.

Efekty metamorfozy Kevina są zauważalne gołym okiem, jednak 28-latek nie odpuszcza treningów i jak się okazuje ma w planach półmaraton w Barcelonie. Wszystko wyszło na jaw przez Instastory... Akopa Szostaka! Trener pochwalił się zdjęciem z odmienionym Kevinem Mglejem i napisał:

@kevinmglej i ja lecimy do Barcelony na półmaraton - poinformował.

Spodziewaliście się takiego duetu?

