Od kilku tygodni fani bardzo martwią się stanem zdrowia Roksany Węgiel. 19-latka poinformowała o tym, że choruje na cukrzycę typu 1, a ze względu na swoje złe samopoczucie na początku października znalazła się w szpitalu. Teraz do sieci trafiło zdjęcie wokalistki, które opublikowała jej mama. Jak czuje się Roxie?

Reklama

Wiadomo, jak czuje się Roksana Węgiel. To zdjęcie mówi wszystko

Roksana Węgiel zawsze była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz, gdy artystka jest w okresie rekonwalescencji po diagnozie cukrzycy, nie zmieniło się to specjalnie. Ostatnio Roxie pokazywała m.in. jak świętuje rocznicę związku z Kevinem Mglejem w Szwajcarii. Teraz jednak rąbka tajemnicy nt. stanu Roksany uchyliła jej mama. Nie do wiary, co trafiło do sieci!

Na fotografii opublikowanej w mediach społecznościowych widzimy Roksanę Węgiel z mamą i dwójką młodszych braci. Cała czwórka wypoczywa na łonie natury - po tym, co wokalistka pokazywała ostatnio w sieci można wywnioskować, że zdjęcie było wykonane podczas rodzinnego wypadku na grzyby. Wszyscy mają radosne miny i widać, że doskonale się razem bawią! Roksana Węgiel wygląda wyjątkowo promiennie, co zauważyli również fani, podobnie jak podobieństwo córki do mamy:

Ale Roxie jest podobna do mamy

Piękne obydwie

Widać, że Roksana po mamie taka piękna

Choroba Roksany Węgiel

Na początku października Roksana Węgiel poinformowała, że choruję na cukrzycę typu 1 i ze względu na swój stan zdrowia odwołała trasę koncertową, która zaplanowana była właśnie na jesień. Jak przyznała wokalistka, decyzja była dla niej trudna, jednak nieunikniona w momencie, gdy trafiła do szpitala. Ostatecznie Roksana wycofała się z obowiązków zawodowych i skupia się teraz na dbaniu o siebie i swój stan:

Sytuacja w, której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala... Muszę wyłączyć się z aktywności fizycznych na miesiąc, - przekazała wokalistka na początku października.

Mamy nadzieję, że Roksana Węgiel czuje się już lepiej i niebawem będzie mogła wrócić do zawodowej aktywności, a czas spędzony z bliskimi będzie jej służył!

Reklama

Zobacz także: Metamorfoza Kevina Mgleja wbiła mnie w fotel. Trudno go rozpoznać