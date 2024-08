Nie da się ukryć, że ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był długo wyczekiwanym wydarzeniem, przez wielu określanym nawet jako "ślub roku". Faktycznie - wszystko zostało dopracowane w każdym calu, a goście weselni byli zachwyceni klimatem imprezy. To jednak nie koniec zaskoczeń. Musicie zobaczyć to, co czekało na Roxie i Kevina w sali weselnej! Hit?

Oto, co zobaczyli Roksana Węgiel i Kevin Mglej na weselnej sali

Choć miejsce ślubu i wesela Roksany Węgiel i Kevina Mgleja niemal do końca pozostawało zagadką, teraz wiadomo już, że para zdecydowała się powiedzieć sobie "tak" na malowniczym Podkarpaciu, a weselna zabawa odbyła się w lokalnej winnicy. Roxie i Kevin przemyśleli każdy szczegół: od zachwycającego pierwszego tańca, przez gustowne dekoracje, aż po bogate weselne menu.

Również państwo młodzi mogli liczyć jednak na pewną niespodziankę w dniu ślubu. Roksana Węgiel pokazała na InstaStories, że po przybyciu na salę weselną wraz z mężem zobaczyli ... wydrukowane wspólne zdjęcia pary! Wspaniały pomysł, prawda?

Instagram @roxie_wegiel

Dekoracje, jakie znalazły się na sali weselnej Roksany Węgiel i Kevina Mgleja również nie były przypadkowe. Winnica była przyozdobiona licznymi elementami w stylu włoskim - jasne obrusy, białe kwiaty czy baldachimy to zaledwie początek! Wszystko wyglądało niezwykle spójnie i współgrało z kreacjami państwa młodych. Czego chcieć więcej?

Instagram @roxie_wegiel

Weselna zabawa u Roksany Węgiel i Kevina Mgleja z pewnością na długo zapisze się w pamięci gości, o czym świadczą choćby słowa partnera wokalistki z "Tańca z Gwiazdami", Michała Kassina. Tancerz podkreślił, że goście czuli się zaopiekowani i bawili się świetnie:

Ja i Jakub bawiliśmy się super! Przepiękne miejsce, wszystko doskonale zorganizowane, wszystko było autentyczne, goście cały czas na parkiecie, Roxie i Kevin ze wszystkimi rozmawiali i dla każdego znaleźli chwilę, pomimo tego, że było bardzo dużo gości. No i najważniejsze, było widać, że po prostu są szczęśliwi - skomentował Michał Kassin dla ''Pudelka''.

A jak Wam się podobał taki pomysł na niespodziankę dla pary młodej?

