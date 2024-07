Karolina Malinowska przez wiele lat była jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Polka pojawiała się na pokazach największych światowych domów mody i na okładkach zagranicznych magazynów. I chociaż karierę modelki Malinowska porzuciła kilka lat temu, to wciąż robi wszystko, żeby utrzymać formę i świetnie wyglądać. Zobacz: Malinowska i Janiak pokazali dzieci na okładce magazynu

Reklama

Żona Oliviera Janiaka pochwaliła się, jakich używa kosmetyków do codziennej pielęgnacji. W kolekcji Malinowskiej znalazły się m.in. kremy Yonelle, maseczki do twarzy Bee Pure, serum Clarins, krem Delia, baza pod makijaż Ingrid czy mleczko do demakijażu Marion. Dodała też, że jej mąż, Olvier Janiak, używa na co dzień najtańszego kremu Nivea.

Wygląda więc na to, że Karolina Malinowska łączy kosmetyki z najwyższej półki z tymi zdecydowanie tańszymi.

Zobacz: Kim Kardashian pochwaliła się zawartością kosmetyczki. Jej wartość to kilka tysięcy



Zobacz także

Reklama

Malinowska w skórzanych rurkach promuje płyn do kąpieli: