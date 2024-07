Dla Kim Kardashian wygląd jest rzeczą najważniejszą. Przed każdym wyjściem na czerwony dywan czy występy w telewizji celebrytka poświęca kilka godzin, aby jej makijaż był nieskazitelny. Kim nie może pozwolić sobie na żadną wpadkę i z pewnością dlatego starannie dobiera kosmetyki jakich na co dzień używa. Zobacz: Kardashian jak żywa lalka na okładce

Żona Kanye Westa pochwaliła się na Instagramie co stosuje, aby świetnie wyglądać. Celebrytka wybiera m.in. fluid do ciała La Mer, żel do mycia twarzy Nars Skin czy woda różana Glossier. Nie są to byle jakie kosmetyki i nie każdy sobie może na nie pozwolić, a to tylko garstka z tego, co używa Kardashianka. Same trzy wyżej wymienione kosmetyki to koszt kilku tysięcy.

Znaliście te marki?

